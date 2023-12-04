Pakistan, alüminyum levha satın alacak

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Turkishexporter, bugün dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında dokuzuncu sırada olan Pakistan’dan bir ithalat talebi yayınladı. Bu kapsamda Pakistan’da 25 yılı aşkın süredir sterilizasyon sepetleri ve tepsilerinin üretimi konusunda faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’deki üreticilerden alüminyum levha ithal edeceğini belirtti.

Pakistanlı ithalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Rakamlarla Pakistan

Ekonomik gelişiminde tarım sektörünün büyük bir payı olan Pakistan’ın gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 21’ini tarım sektörü oluşturmaktadır. Başlıca tarım ürünleri; pamuk, buğday, pirinç, şeker kamışı ve mısırdır.

Pakistan’ın endüstriyel büyümesinde tekstil sektörü ağırlıklı rolü üstlenmektedir. Pek çok tüketim malı açısından kendi kendine yeterli olan Pakistan’da pamuk ve yün dokumacılığı, hazır giyim sanayi, deri ve deri mamulleri, çimento, sağlık ürünleri ve şeker, meşrubat gibi işlem görmüş gıda maddeleri Pakistan’ın temel endüstri malları arasında yer almaktadır.

71,1 milyar dolar ithalat hacmine sahip olan Pakistan’ın en büyük tedarikçileri ise sırasıyla 16,34 milyar dolar ile Çin ve 7,94 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri. Türkiye ise, Pakistan’ın ithalatçı ülkeleri arasında, 468,83 milyon dolar ile 31.sırada.