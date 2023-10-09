Pakistan, biyokütle kazan satın almak istiyor

Isıtma sistemleri, elektrik üretimi ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan biyokütle kazanları, yenilenebilir enerji kullanımını artırır. Bugün, biyokütle kazan alımıyla ilgili bir ilanı, e-ihracat platformu TurkishExporter paylaştı. Enerji sektöründe enerji üretimi, proje yönetimi, işletme, bakım ve durum izleme gibi hizmetler veren firma, Türkiye’den biyokütle yakıtlı kazan ithal etmek istediğini yazdı.

İlan detaylarında ürünlerinin özelliklerine yer veren bu ithalatçı firmanın iletişim bilgilerine TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ulaşabiliyor. Platforma üye olmayan firmalar, Forie demo hesap talep ederek ilana erişebilirler.

Rakamlarla Pakistan

71,10 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Pakistan, dünyanın 51.ithalatçı ülkesi. Türkiye, 468,83 milyon dolar ile Pakistan’ın 31.tedarikçi ülkesi konumunda.

GTİP Kodu 84 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 84 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 84- Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları.