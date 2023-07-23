Pakistan firması, boya distribütörlüğü arıyor

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GTİP kodu 3209 olan ve armonize sistem tanımında "boyalar ve cilalar, dahil sentetik polimerlere dayalı veya kimyasal olarak" adlandırılan boya sektöründe ülkeler ihracat toplamı 7 milyar 465 milyon dolar. Sektörde, en büyük ihracat ülkesi Almanya 1 milyar 366 milyon dolar ile birinci sırada yer alıyor onu Amerika, Almanya, Fransa ve Polonya boya ihracat şirketleri izliyor.

Türkiye 3209 GTİP kodunda yani boya ihracatında 17. sırada yer alıyor ve 2022 yılı verilerine göre toplam yaklaşık 91 milyon dolarlık 3209 GTIP kodu ile boya ihracatı yapıyor.

Dünyada en büyük boya ithalatçısı ülkeler sıralamasında ise Kanada 658 milyon dolarlık ithalat ile birinci sırada yer alıyor. Onu Amerika 425 milyon dolar, Almanya 403 milyon, Fransa 365 milyon ve Polonya 332 milyon dolarlık boya ithalatı ile izliyor.

Pakistan’a boya ihracatında Almanya 922 bin dolar rakamla birinci sırada iken onu İngiltere, Çin, İsviçre ve Tayland izliyor. Türkiye, Pakistan’a 2022 yılında 32 bin dolarlık ihracat yaptı.

Pakistan ithalatında en büyük 5 ticaret partneri kimdir?

Dünya ticaretinde 71 milyar 104 milyon dolarlık pay ile 51. sırada yer alan Pakistan'ın en büyük ticaret partneri Çin. Bu ülke ile 16 milyar dolar ticaret yapıyor. Bu ülkeyi ise Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya ve Katar izliyor.