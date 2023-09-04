Pakistan firması, ponza taşı istiyor

Volkanik kökenli bir doğal malzeme olan Ponza taşı ve tekstil sektörü başta olmak üzere birçok farklı endüstride kullanılır.

Özellikle dokuma ve örme makinelerindeki metal yüzeylerin temizlenmesi ve aşındırılması için kullanılan bir malzeme olarak tercih edilir. Tekstil en çok kullanıldığı alan kot pantolonlarda yıpratma veya taşlanma efektidir.

Bugün TurkishExporter’a ilan bırakan Pakistan tekstil firması bu sektörde kullanılmak üzere ülkemizden 6 X 40 FT’lik ponza taşı talep etti.

İlandaki Pakistan tekstil firmasının erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter’ın kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını ilk kez indirecek firmalar kendileri sağlanan 10 kredi bu talebi görebiliyor.