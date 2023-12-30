Pakistan, kadife kumaş tedarikçisi arıyor

Pakistan’ın endüstriyel büyümesinde tekstil sektörü önemli bir rol oynuyor. Pek çok tüketim malı açısından kendi kendine yeterli olan Pakistan’da pamuk ve yün dokumacılığı, hazır giyim sanayi, deri ve deri mamulleri, çimento, sağlık ürünleri, şeker ve meşrubat gibi işlem görmüş gıda maddeleri Pakistan’ın temel endüstri malları arasında yer alıyor.

Bugün ise her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter, dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında dokuzuncu sırada olan Pakistan’dan bir ithalat talebi yayınladı. Bu kapsamda Pakistan’da iç giyim üreticiliği yapan bir firma, Türkiye’deki üreticilerden kadife kumaş ithal edeceğini belirtti.

Pakistanlı ithalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Kumaş ithalatçısı şirketler Listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki kumaş ithalatçısı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.