Pakistan, polikarbon levha satın almak istiyor

71,1 milyar dolar ithalat hacmine sahip olan Pakistan’dan bir firma, Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’a alım ilanı bıraktı. Meyve konsantreleri, püreleri ve posaları ürün gruplarının üreticisi ve ihracatçısı olan firma, ilanlarında oluklu polikarbon levha ithal edeceğini yazdı.

Polikarbon levhayı endüstriyel baraka için kullanacaklarını söyleyen Pakistan merkezli firma, Türk üreticilerle görüşmek istiyor. İlanda yer alan ithalat firması ile temasa geçebilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat platformunda demo üyelik hesabı açmak gerekiyor. Eğer oluklu polikarbon levha üreticisi veya ihracatçısı iseniz Forie destek ekibi bu ilanı görebilmeniz erişim hakkı sağlıyor.

Rakamlarla Pakistan

71,1 milyar dolar ithalat hacmine sahip olan Pakistan’ın en büyük tedarikçileri sırasıyla 16,34 milyar dolar ile Çin ve 7,94 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri. Türkiye ise, Pakistan’ın ithalatçı ülkeleri arasında, 468,83 milyon dolar ile 31.sırada.