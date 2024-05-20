Peru, Türkiye’den oto yedek parça talep ediyor!

Türkiye’nin güçlü ihracat kanadı olan otomotiv ve içinde yer alan oto yedek parça tüm dünyada en hareketli ve yoğun talep gören sektörler arasında yer alıyor. Sektörün hareketliliği düşünüldüğünde ise otomotiv ürünlerinin e-ihracat için uygunluğu göze çarpıyor. Ayrıca bu sektör en fazla ihracat yapan sektör olarak da zirvedeki yerini koruyor.

Bugün ise ihracattaki başarısını koruyan oto yedek parça sektöründen Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda oto yedek parça sektöründe Peru’da hizmet veren ithalatçı firma, yayınladığı taleple Türkiye’den otomobil yedek parça satın alacağını belirtti.

Peru’da faaliyet gösteren ithalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen yedek parça üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Otomotiv sektöründeki üreticiler için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin otomotiv sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde otomotiv sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.