Peynir ihracatçıları Japonya kapısını birleşerek açtılar

Altı aylık deneme sürecinin ardından üyelik atılan imzaların ardından resmileşti. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Yardımcısı Teoman Durukan, sektörü temsilen katıldığı törenin ardından, “Bu üyelik, özellikle yöresel ve özel üretim Türk peynirleri için Japonya pazarının kapılarını açtı” dedi.

Sektör birlikteliği başarıyı getirdi

Türkiye’nin su ürünlerinde ciddi pazarı olan Japonya’ya süt ürünlerinde ise yok denecek kadar az ihracat yapıldığına vurgu yapan Teoman Durukan, süreci şöyle anlattı: “Japonya, süt ve süt ürünlerinde net ithalatçı bir ülke.

Ürettikleri sütleri likit olarak tüketiyorlar. Peynir ve benzeri ürünlerde hiç üretimleri yok. Tamamıyla ithal ediyorlar. Yıllık ithalat rakamları 1,5 milyar dolar seviyelerinde ve bizim bu rakam içindeki payımız ne yazık ki yok denecek kadar azdı. Böylesine büyük bir pazarda yer alabilmek için çok çaba harcadık.

Uzun yıllardır ülke olarak Foodex Japan Fuarı’na katılıyoruz. Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi Tebliği kapsamında yürütülen proje kapsamında geçtiğimiz yıl Japonya’ya bir ticaret heyeti gerçekleştirdik. Heyet kapsamında Ticaret Müşavirliğimizin desteği ziyaret ettiğimiz Japonya Peynir İthalatçıları Birliği ile iş birliği yapmak üzere anlaştık. 18 Ocak’ta ise Birliğe Akdeniz, Ege ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak üye olduk.”

Japonya’ya mal satan, kolay ihracat yapar

Japonya’nın kalite anlayışı çok yüksek bir pazar olduğunu hatırlatan Durukan, “Bir Çin pazarını konuşuyor olsaydık tonaj, miktar konuşurduk. Ama Japonya’da katma değerli ürünler konuşuyoruz.

Birim fiyatı çok daha yüksek olan yöresel peynirlerimizden konuşuyoruz” diye konuştu. Japon tüketicisinin öncelikle güvendiği ürünü tercih ettiğine dikkat çeken Durukan, bu nedenle Japonya’ya ihracat yapan firmaların bu konuya çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Japonya’ya ihracat yapmanın itibarının çok yüksek olduğuna da değinen Durukan, “Japonya’da bir isminiz olduğu zaman diğer ülkelere de marka anlamında çok daha rahat ihracat yapabilirsiniz. Japonya’ya süt ve süt mamulleri ihraç eden bir firmamız, başka bir ülkede bunu referans gösterdiğinde birçok soru işareti daha işin başında ortadan kalkıyor. Kendinizi tekrar tekrar anlatmanıza gerek kalmıyor” şeklinde konuştu.