Plastik ev aletleri üreticileri için Macaristan’a ihracat kapısı aralandı!

Türkiye ve Macaristan arasındaki ticari ilişkiler her iki ülkenin de ekonomik kalkınmasına büyük ölçüde katkı sağlıyor. 2001 yılı itibariyle Türkiye ile dış ticaret hacmini artıran bu ülke, Türkiye pazarındaki payını da genişletmeyi hedefliyor. Bu durum Türkiye'deki ihracatçılar için ise son derece önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Bu fırsatlardan faydalanmak isteyen ihracatçılar için B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'a bugün Macaristan'dan bir ithalat talebi bırakıldı. Bu kapsamda Macaristan’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden plastik ev aletleri ithal edeceğini belirtti.

İthalatçı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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