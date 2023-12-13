Plastik ve plastik ürünleri sektöründe avantajlı e-ihracat fırsatları

Plastik ve plastik ürünler sektörü; Ara malı üreten bir sektör niteliğinde olup başta inşaat, tarım, dayanıklı tüketim malları, otomotiv ve elektronik olmak üzere imalat sanayi sektörü yanında ambalaj malzemeleri gibi ürünlerle hizmet sektörünün de çok önemli bir tedarikçisi konumunda yer alıyor. Sektörde yakalanan bu ivme ile Türk ihracatçılara da büyük fırsatlar sunuluyor.

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie ise plastik sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanını yayınlamanın yanı sıra kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin plastik ve plastik ürünleri sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, 39 GTIP kodlu plastik ve plastik ürünleri sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Kazakistan, plastik gıda kapları ithalatı için Türkiye’yi seçti

Plastik ve plastik ürünleri ihracatını yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Kazakistan’dan gelen bir alım talebini duyurdu. Çok çeşitli ürünlerin satışıyla ilgilenen bir e-ticaret firması, yayınladığı ilanla Türkiye’den plastik gıda kapları satın alacağını belirtti.

Kazak firmanın ihracat fırsatıyla ilgilenen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Türkiye plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatında dünyada 4. sırada

Türkiye, geçen yıl 664,1 milyon dolarlık plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı yaparak, bu alanda dünya 4'üncülüğüne yükseldi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından hazırlanan "Plastik Sofra ve Mutfak Eşyaları Dış Ticaret Raporu"na göre, 2022 yılında dünya plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı 27 milyar 529 milyon dolara ulaştı. Türkiye, plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı son 10 yılda 2,52 katına çıkarken, son 5 senede yüzde 64,8 arttı. İthalatta ise son 10 yılda yüzde 36,7, son 5 senede yüzde 14,2 azalış meydana geldi.

Bu sektörde kilogram başına düşen ihracat değeri ise 2022'de önceki yıla göre yüzde 11,6 artarak 3,27 dolar seviyesine yükseldi. Bu ürün grubunun en yüksek fiyatla ihraç edildiği ülkeler 4,06 dolarla Almanya, 3,99 dolarla Fas, 3,63 dolarla Hollanda oldu.

Türkiye'nin en çok plastik ve plastik ürünleri ihracatı yaptığı ülkeler listesi:

Almanya: 753 milyon dolar

Irak: 682 milyon dolar

Rusya: 642 milyon dolar

İtalya: 621 milyon dolar

İngiltere: 563 milyon dolar

Türkiye 39 GTİP kodu içerisinde dünyadaki toplam ihracatın yüzde 1,4'nü yapıyor.

Dünyada en çok plastik ve plastik ürünleri ihracatı yapan ülkeler:

Dünyadaki toplam ihracat: 821,3 milyar dolar

Çin: 143,5 milyar dolar

ABD: 83,2 milyar dolar

Almanya: 73,9 milyar dolar

Güney Kore: 41,1 milyar dolar

Belçika: 39,3 milyar dolar

20. sıradaki Türkiye ise: 11,3 milyar dolar