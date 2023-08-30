Polonya firması maden cevherleri almak istiyor

Türkiye'nin 2022 yılındaki maden ihracatı, 2021 yılına göre %9 artarak 5.9 milyar dolardan 6.5 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl maden ihracatında en büyük paya, 2.17 milyar dolarla metalik cevherler sahip olurken doğal taşlar 2.10 milyar dolarla ikincilikte, endüstriyel mineraller 1.36 milyar dolarla üçüncülükte yer aldı.

2022 yılında maden sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla 1,4 milyar dolarla Çin, 630 milyon dolarla ABD, 386 milyon dolarla Bulgaristan oldu. Maden ihracatında en dikkat çekici artış yüzde 56 ile (335 milyon dolar) İtalya'da oldu.

Bugün TurkishExporter’da yayınlan bir ilanda Türk madencilik şirketlerine hitaben yayına girdi. Polonya ve Nijerya’da ofisleri bulunan danışmanlık firması, bıraktığı ilanın özetinde "Kurşun ve çinko cevheri tedarikçileri arıyorum. Birçok Türk ve Faslı firma ile çalışıyoruz, Fas ve Türkiye'den Çin'e gönderim yapıyoruz, Çin, Nijerya ve Polonya'da ofislerimiz var.’’ yazdı.

Bu madencilik ithalat ve ihracat şirketine cevap vermek ve iş birliği teklif etmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat uygulaması indirmiş olmak gerekiyor.