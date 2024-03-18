Polonya, Türk üreticilerden ‘deniz ürünleri’ talep ediyor!

2003 yılında su ürünleri sektörü, şimdiye göre kıyaslandığında yok denecek seviyedeyken, şu an Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde hızlı bir şekilde Avrupa’da birinci, dünyada ise 17’nci sıraya yükseldi. 2023 yılının Ocak–Kasım döneminde ise Türkiye’den 1 milyar 540 milyon dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

Bugün ise bu sektöre Polonya’dan bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda Polonya’da müşterilerine deniz ürünleri tedariki yapan ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma bıraktığı ilanla Türkiye’den deniz ürünleri satın alacağını belirtti.

Polonya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Su ürünleri ihracatçıları için yüzlerce yeni müşteri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimiyle birçok farklı ülkenin su ürünleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatı yayınlamaya devam ederken, sizde su ürünleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.