Polonya, Türkiye’den ‘fayans’ ithal edecek!

Polonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, ticaret, taahhüt-yatırım, ulaştırma ve turizmden oluşan dört ana eksen üzerinde gelişmeye devam ederken bugün birçok ülke pazarına kolay ulaşım sağlayan Polonya’dan Türkiye’ye bir fırsat kapısı aralandı.

Bu kapsamda Polonya’da tüm endüstrilere yönelik kaynak ve yedek parça konusunda deneyim kazanan bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma Türkçe olarak yazdığı ilanda Türk üreticilerden fayans satın alacağını belirtti.

Polonya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mermer üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin mermer-madencilik sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde madencilik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.