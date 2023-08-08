Polonyalı tatlı üreticisi, Türkiye’den gıda katkı maddeleri alacak

Polonyalı şekerleme ve tatlılar üreten firma, Türkiye'den aylık 25 ton malitol şurup öncelikle alımı için talepte bulunuyor. Bu gıda katkı maddesi, Polonyalı firma için önemli bir ihtiyaç ve Türk ihracatçıları için yeni bir pazar fırsatı sunuyor. Polonya pazarındaki hazır ihracat müşteri listesine ulaşmak ve kaydınızı oluşturmak için lütfen burayı tıklayınız.

Türkiye, bu tür organik bileşikleri yerli üretiminin artmasıyla kendi üretimi olarak ihraç etmeye başlaması, kimyasal konusunda önemli üreticilerin ülkelerine giriş ve ithalatı tersine döndürme anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler ithalatı 306 milyon dolar düzeyindeyken, ülke içinde üretilen bu kimyasal ürünlerle ihracat yaparak uluslararası pazarda yerini güçlendirmiştir.

Detaylı bilgi için Polonyalı şekerleme ve tatlılar üreten firmanın öncelikli malitol şurubu talebini bağlantısından görebilirsiniz. Türkiye’nin ihracat rekorlarının parçası olmak ve bunun gibi benzersiz fırsatlar için TurkishExporter.com.tr’ye üye olabilirsiniz.