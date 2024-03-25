Portekiz, Türkiye’den ‘sıhhi tesisat malzemeleri’ tedarik edecek!

Portekiz, 2022'de 2 milyar 84 milyon dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından biri oldu. Ancak, Portekiz'in Türkiye'ye olan doğrudan yatırım miktarı 2002-2022 döneminde 764 milyon dolarla sınırlı kaldı.

Bugün ise 115,03 milyar dolarlık ithalat hacmiyle öne çıkan Portekiz'den gelen bir ithalat ilanı, Türkiye'nin önde gelen B2B platformu TurkishExporter üzerinden duyuruldu. Bu ilan, Türk işletmeleri için önemli bir fırsat sunarak ticaret hacmini artırma ve iş birliği imkanlarını genişletme potansiyeline sahip.

Bu kapsamda Portekiz’de çevresel çözümlere yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunan ithalatçı firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den sıhhi tesisat malzemeleri satın alacağını belirtti. Portekizli firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Tek tıkla Portekiz pazarına yelken açın

Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Portekiz pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Portekiz’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Portekiz pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.