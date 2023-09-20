Portekizli firma, nevresim takımı almak istiyor

Günümüzde sağlığa ve çevreye duyarlı tüketim alışkanlıkları giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu bağlamda, bambu malzemelerin çeşitli kullanım alanlarında tercih edilmesi, sürdürülebilirlik ve sağlık odaklı bir yaklaşımın bir yansıması olarak öne çıkıyor. Özellikle giyimden ev tekstiline, yemek takımlarından mobilyalara kadar pek çok alanda bambu malzemesi kullanımı hızla artıyor.

Bugün, bu popüler ürünle ilgili ithalat talebi, Türkiye'nin e-ihracat platformu TurkishExporter'da yayınlandı. Portekiz’de ev tekstili ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir e-ticaret firması, artan sipariş taleplerini karşılamak için ev tekstilleri alanında tedarikçi aradıklarını belirterek %100 bambu nevresim takımları satın almak istediğini yazdı.

Bu ithalatçı firmanın alım ilanının detaylarını görmek isteyen Türk ihracatçı şirketler, Forie demo hesap oluşturarak ilana erişebilir ve ithalatçı firma ile iletişime geçebilirler.