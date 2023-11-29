PVC profil, kapı ve pencere ihracatçılarına müjde: Yüzlerce yeni müşteri şimdi Forie Databank’ta

Bir üretim, ihracat ve dış ticaret firmanız varsa, TurkishExporter & Forie ihracat adres bankasını da bugüne kadar hiç duymadıysanız, şirketinizin dijital ihracat yetenekleri eksik kalmış demektir. İhracat firmanızın dijital marketing tarafında en güçlü kaynaklarından başlıcası Forie Databank'tır. Bugüne özel sektörümüz ise 391723 GTIP numaralı PVC profil, 392520 GTIP numaralı plastikten kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri, pervazları ve kapı eşikleri firmaları listesidir.

PVC profil, kapı ve pencere sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ihracatçı şirketler için her gün onlarca yeni ithalatçının alım fırsatı yayınlayan TurkishExporter, bu kez “Forie Databank’ta” yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini üyeleri ile paylaşıyor.

Bu ihracat pazar araştırması veri kaynağı yayınında, PVC profil, kapı ve pencere tedarikçileri, PVC profil, kapı ve pencere toptancılarını ayrıca da ithalatçı firmaları bulabileceksiniz. Henüz bu platformları, dijital pazarlama kaynağı olarak kullanmayan firmalar şimdi üye olup olarak bu verilere erişebilir veya sadece bu verileri satın alabilirler.

TurkishExporter sizin için araştırdı:

5 bine yaklaşan ürün ve hizmet çeşitliliğiyle 3 milyondan fazla toptancı, ithalatçı ve mağazalar zinciri şirketlerin adreslerini depolayan Forie, ihracat şirketleri ve ihracat pazar araştırması için önemli bir veri kaynağı sunuyor.

Ayrıca adres bankası ve güncel ihracat bültenleri dışında da özel ithalatçı verileri, yabancı rakip şirket analizleri veya doğrudan hedef pazar ülkenize özel konşimento veri tabanlarına bağlı datalar için de hizmet veriyor. Bu bilgilere ulaşmak için müşteri temsilciniz ve genel merkez e-ihracat uzmanlarımızla temas kurun.

Türkiye’nin PVC profil ihracatı yaptığı ülkeler listesi:

Dünyada toplam ihracatın 8,2 milyar dolar olduğu 3916 GTİP Kodlu PVC Profil ihracat kümesinde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla şöyle:

-Irak: 120,7 milyon dolar

-Libya: 51,6 milyon dolar

-Cezayir: 38,8 milyon dolar

Dünyada en çok PVC profil ihracatı yapan ülkeler:

-Almanya: 2,4 milyar dolar

-Çin: 934 milyon dolar

-ABD: 558 milyon dolar

En çok PVC profil ithalatı yapan ülkeler:

-ABD: 831 milyon dolar

-Almanya: 544 milyon dolar

-İtalya: 437 milyon dolar

Türkiye’nin PVC kapı ve pencere ihracatı yaptığı ülkeler listesi:

Dünyada toplam ihracatın 5,7 milyar dolar olduğu 392520 GTİP Kodlu PVC kapı ve pencere ihracat kümesinde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla şöyle:

-Fransa: 34 milyon dolar

-Almanya: 26 milyon dolar

-Suriye: 25,8 milyon dolar

Türkiye, bu ürünün dünyadaki toplam ihracatının %3,7'sini yapmaktadır.

Dünyada en çok PVC kapı ve pencere ihracatı yapan ülkeler:

-Polonya: 2,2 milyar dolar

-Çin: 450 milyon dolar

-Romanya: 438 milyon dolar

En çok PVC kapı ve pencere ithalatı yapan ülkeler:

-ABD: 671,6 milyon dolar

-Almanya: 464 milyon dolar

-İsviçre: 238 milyon dolar