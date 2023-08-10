Romanya firması, medikal giyim ürünleri ithalat edecek

Romanya'da yerleşik medikal ürünler ithalat firması, Türkiye'den tek kullanımlık medikal giyim ürünleri ithalatı yapacak.

Doğrudan üretici ve AB dokümantasyonları olan CE ve EUDAMED sertifikasyonları sağlayan Türk firmaları arayan ithalatçı ile TurkishExporter ihracat sitesi üzerinden iletişim kurabiliyorsunuz.

Romanyalı medikal ürünler ithalat firmasının iletişim bilgilerini edinebilmek için platformun kurumsal onaylı üyesi olmanız gerekiyor veya ilk kez bu ihracat portalını kullanacaksanız demo hesap başvurusu yapabilirsiniz. Romen ithalatçının iletişim bilgilerinde kurumsal web sitesi, e-mail adresi ve anlık temas kurabileceğiniz WhatsApp numarası bulunuyor.



Medikal ürün ihracatçıları için kaynak



Medikal ürün şirketleri veya ithalat ve ihracat şirketleri için, hedef ülkelerde ürün ve sektör bazlı nokta atışı şirket iletişim bilgilerini bulmak bulunmaz bir fırsattır. TurkishExporter’ın global markası Forie bu konuda ihracat şirketleri önemli veriler üretiyor.



Romanya’da halk sağlığı şirketleri, Romanya’da medikal malzeme toptancısı ve ithalatçı şirketler, Romanya kurulu hastaneler listesi gibi pek çok şirket verisini Forie’de Romanya ve medikal ve sekmesinde bulabilirsiniz.