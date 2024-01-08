Romanya, okul mobilyası üreticisi arıyor

Romanya’da ev aksesuarı alanında müşterilerine geniş hizmet yelpazesi sunan ithalatçı bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ilan bırakarak, okullarda kullanılan masa ve sandalyelerin iskeletini yapacak bir Türk üretici aradığını belirtti.

Romanyalı ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu şirkete ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilirler.

Okul mobilya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin okul mobilyası sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde mobilya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Romanya pazarına girmek ister misiniz?

Romanya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Romanya’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.