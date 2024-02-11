Romanya pazarına girmek ister misiniz? Gıda üreticilerine ihracat fırsatı şimdi Forie’de

Türkiye ile Romanya arasındaki olumlu siyasi ilişkiler ve sık temaslar, Türk ve Romen özel sektörler arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynuyor. İş Konseyi ise ortak toplantıların yanı sıra üst düzey resmi ziyaretler vesilesiyle düzenlediği toplantılarla Türk şirketlerini Romanya'da iş yapmaya teşvik ediyor.

Kullanıcılarına verimli ve pratik bir e-ihracat deneyimi sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter da Romanya’da iş fırsatı yakalayabilecek olan Türk üreticiler için ithalat ilanları yayınlıyor. Bu kapsamda Romanya’da faaliyet gösteren bir firma TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den kırmızı biber ve domates salçası satın alacağını belirtti.

Romanya’dan ilan bırakan firmanın ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.

Gıda ithalatçısı şirketler listesine ulaşmanın kolay yolu

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Tek tıkla Romanya pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Romanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Romanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Romanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.