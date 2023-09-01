Romanya, Türkiye'den medikal ürünler için tedarikçi arıyor

Romanya, Türkiye'nin önde gelen ticaret ortaklarından birisidir ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler sürekli olarak gelişiyor. Romanya, Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak, Türk işletmeleri için Avrupa pazarına erişim sağlayan önemli bir kapı konumundadır. Ayrıca, Türkiye ve Romanya arasındaki coğrafi yakınlık, ticaretin kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanıyor.

Bugün bu ülkeden gelen bir ithalat fırsatında, Romanya'da önemli firmaların temsilciliğini yapan bir şirket, Türkiye'den medikal ürünler ve setler alımı yapmak istediğini yazdı. Bu fırsat hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Forie mobil ihracat uygulamasını indirerek şirket kaydınızı açabilir ve demo üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz.

Medikal ihracat sektöründe kolayca ihracat müşterileri bulun

Medikal ihracat şirketleri, yeni ithalatçıları bulabilmek adına uluslararası fuarlara katılmak, ilgili ülkeye seyahat ederek yerinde pazar araştırmaları yapmak veya uluslararası medya organlarına reklam vermek gibi çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Ancak, bu faaliyetler genellikle hem maliyetli hem de zaman alıcı süreçler olabilir.

Eğer ihracat müşterilerini bulmak için bu geleneksel yöntemler yerine daha etkili ve ekonomik bir yol arıyorsanız, aşağıdaki öneriyi değerlendirebilirsiniz: Forie İhracat Adres Bankası. Bu platform, yeni müşteriler bulmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir veritabanı sunmaktadır.