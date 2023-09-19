Romanyalı firma, kuru bitüm satın alacak

2007 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan Romanya, 132,69 milyar dolar ithalat hacmine sahip. 2022 yılı verilerine göre Türkiye’den 7,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren Romanya’nın 6. ithalatçı ülkesi Türkiye. Romanya, ülkemizden en çok mineral yağ-yakıtlar, demir-çelik ve demir-çelikten eşyalar tedarik ediyor.

Romanya’da rüzgar kaynaklarından enerji üreten bir firma, Türkiye’den torbalı kuru bitüm ithal etmek istediğini Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter’a yazdı. Yapışkan ve su geçirmez özellikleri sayesinde inşaat sektöründe yalıtım, yol yapımı gibi birçok alanda kullanabilen kuru bitüm (bitumen), ham petrolden elde edilen bir malzemedir.

Bu malzemenin ithalatı için direkt üretici firmalarla görüşmek istediğini söyleyen Romanyalı üretici firmanın adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.