Rus firma alçı sıva ithal edecek

Bu alıcı ile temas kurmak isteyen alçı sıva üreticileri, TurkishExporter’ın global markası Forie’de basic demo hesabı açarak Amerikalı alıcının iletişim bilgilerine ücretsiz olarak erişebilecek. Forie’de, ücretsiz erişim hakkı için tek koşul ilgili firmanın bu alanda üretici veya satıcı olduğunu gösterir bir belge sunması ve mobil uygulamayı indirmiş olması yeterli bulunuyor. İlan özeti şu adresten görülebiliyor.