Rus firma, domates salçası üreticisi Türk firma arıyor

Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, geçen ay tarihi bir rekor kırdı. Ağustos ayı, 738 milyon 527 bin dolarlık ihracat rakamı ile Türkiye’nin Rusya’ya en fazla ihracat yaptığı ay oldu.

Bu başarıda tekstil, elektrik ve mobilya sektörlerinin yanı sıra kimyasal ürünler, yaş meyve sebze ve diğer gıda ürünleri de önemli bir paya sahip. Türkiye’nin Rusya’ya 2022 yılında en çok ihracat yaptığı gıda ürünlerine baktığımızda ise narenciye, su ürünleri, taze üzüm, kayısı ve kirazdır.

Rusya’ya ihracatımızda önemli bir payı olan gıda sektöründen bugün de bir ithalat ilanı, e-ihracat platformu TurkishExporter’a bırakıldı. Bir asırdır sektörde faaliyet gösteren Rus firması, Türkiye’deki domates salçası üreticilerine “Üreticiyseniz ve Rusya’ya ihracat yapmak istiyorsanız, iletişime geçebilirsiniz” diyerek seslendi.

İlanlarında ürün özelliklerine de değinen bu ithalatçı Rus firma ile iletişime geçmek isteyen şirketler, firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve demo üyelik talep edebilirsiniz.