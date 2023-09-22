Rus firma, HVAC sistem şirketleriyle görüşmek istiyor

Türkiye’deki ısıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sektöründeki şirketler ile görüşmek istediğini TurkishExporter e-ihracat platformuna bildiren Rusya Moskova’daki firma endüstriyel soğutma sektöründe üretim yapıyor. Rus firma, TurkishExporter’a ilettiği alım ilanında, görüşecekleri Türk firmalar ile anlaşma sağladıkları takdirde 2 büyük marka için düzenli bir alım yapacaklarını yazdı.

Isıtma soğutma havalandırma sektörüne özel ithalatçı şirketler listesi

Türkiye’de Isıtma soğutma havalandırma sektöründe üretim faaliyeti bulunan ve ihracatını yapan bir firmaya sahip veya bu sektörde dış ticaret uzmanı iseniz aşağıdaki dosyalara mutlaka bir göz atın. Hiç ürün satmadığınız yeni pazarlara daha az az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce endüstriyel ürün kullanıcısı veya ithalatçı şirketi adresi bu kaynakta.

Hem sektörel hem de ülke bazında ayrışmış ithalatçı firmaların tümünün iletişim bilgileri 2022 ve 2023 yılına ait. TurkishExporter kurumsal üyelik hesabınız varsa bu şirketleri mutlaka görün.