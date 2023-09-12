Rus firma, oto yağ filtresi satın alacak

Türkiye, otomotiv sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile uluslararası alanda adını daha fazla duyurmaya devam ediyor. Özellikle otomotiv yedek parça üretiminde önemli bir merkez haline gelerek, sektörde önemli bir oyuncu olarak kendini konumlandırıyor. Türkiye'nin bu alandaki büyümesi, özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelere olan ihracatı ile dikkat çekiyor.

TurkishExporter'a sıkça alım ilanları bırakan Rusya'dan gelen bir alım ilanıyla, onlarca ödül, şube ve bayiye sahip olan ticari araçların kapsamlı servis ve onarımını yapan firma, Türkiye'den oto yağ filtresi satın almak istediğini yazdı.

Alım talebini TurkishExporter sayfasına hem İngilizce hem de Rusça olarak yazan bu firmanın erişim bilgilerini edinerek iş birliği yapmak için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.