Rus firma, perde kumaşı satın almak istiyor

Türkiye’ye her gün onlarca ihracat fırsatı geliyor ve e-ihracat platformu TurkishExporter bu fırsatları iş dünyasına taşımaya devam ediyor. Bugün de çadır ve tente üretimi yapan Rus firma, Türkiye’den stor perdeler için kullanılmak üzere perde kumaşı ithal etmek istediğini TurkishExporter alım ilan sayfasına yazdı.

İlanlarında kumaşları rulo teslimatla istediklerini belirten Rus tedarikçi firma, Türk kumaş üreticileriyle görüşecek. Bu ithalatçı firma ile iletişime geçmek isteyen Türk kumaş üreticileri Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilirler.

Rakamlarla Rusya

194,39 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 31. büyük ithalatçı ülkesi konumunda olan Rusya, Türkiye’den 9,34 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Rusya’nın 3. büyük tedarikçisi ülke konumunda.

GTİP Kodu 6303 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 6303 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 6303- Perdeler ve iç storlar.