Rus mobilyacı, mobilya ayakları ithal edecek

Bu alım talebini alıcı ve satıcıları doğrudan buluşturan TurkishExporter’a yazan Rus şirketinin alım fırsatı ilanına buradan ulaşabilirsiniz.

9401 GTİP kodlu ve oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları olarak adlandırılan mobilya sektöründe dünya toplam ihracat rakamı 91,13 milyar dolar.

Sektörde Çin, 33,09 milyar dolarlık ihracat rakamı ile rakiplerinin fazlasıyla ilerisindeyken, onu Meksika ve Vietnam takip ediyor.

Dünyada mobilya ve parçaları sektöründe en çok ithalatı, 93,82 milyar dolarlık genel ithalat rakamının üçte birine sahip olan ABD 31,01 milyar dolar ile mobilya ithalatı yapıyor. ABD’yi Almanya ve Birleşik Krallık takip ediyor.

Rusya, sektörde ithalatta 438,34 milyon dolar ile tüm dünyada 32.sırada yer alıyor. En çok ithalatı ise Çin, İtalya ve Almanya’dan yaparken, Türkiye sektörde ithalatta Rusya’nın 4.partneri konumunda.