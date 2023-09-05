Rusya e-ticaret firması, temizlik kimyasalları alacak

194 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 31. büyük ithalat ülkesi olan Rusya, Türkiye’den 9,3 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Rusya’nın 3. büyük tedarikçisi ülke konumunda. Bugün TurkishExporter’a gelen bir ithalat alım talebinde Rusya’da faaliyet gösteren ve e-ticaret hizmetleri üreten yapan firma, ülkemizden ev temizlik kimyasalları alacak. Rusya’da Novosibirsk kentinde faaliyet gösteren bu firma sitesinde yüzlerce çeşit sergiliyor.

Rusya’dan yazan bu ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.