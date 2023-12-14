Rusya, iş makineleri için yedek parça üreticisi arıyor

Yedek parça sektöründe her gün sayısız ithalat ilanı yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün Rusya’dan yedek parça üreticilerini ilgilendiren bir ithalat ilanını daha kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda Rusya’da müşterilerine lojistik ve kargo tedariği alanında hizmet veren bir şirket, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a bıraktığı ithalat talebiyle Türk yedek parça üreticilerinden iş makineleri için yedek parça ithal edeceğini duyurdu.

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Rus firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Otomotiv sektöründeki üreticiler için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin otomotiv sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde otomotiv sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.