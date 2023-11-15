Rusya, kamyon yedek parçaları ithal edecek
Rusya, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a yazdığı alım ilanıyla Türkiye’den kamyon yedek parçaları ithal edeceklerini belirtti. Talep ile ilgilenen ihracatçılar ise ilanı Türkçe olarak yayınlayan firmayla, kolayca iletişim sağlayabilecek.
Rusya’da kurulduğu günden bu yana kamyonlar için özel ekipmanlar üreten firma, “kamyon yedek parçaları bizim uzmanlık alanımız” diyerek en iyi fiyat, performans garantisiyle birçok Avrupalı tedarikçiyle çalışıyor. Türkiye’deki üreticilerden kamyon yedek parçaları isteyen firma, ilgili kişilerden ürün stok durumu ve fiyatları içeren bir katalog bekliyor.
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen kamyon yedek parça üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.
Türkiye, Rusya’nın tedarikçi listesinde üst sıralarda
Türkiye, Rusya’nın başlıca tedarikçiler listesinde 9,34 milyar dolar ile 3’üncü sırada yer alıyor. Bunu 15,52 milyar dolar ile 2’nci sırada Almanya ve 76,12 milyar dolar ile birinci sırada Çin takip ediyor.