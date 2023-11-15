Rusya, kamyon yedek parçaları ithal edecek

Rusya’da kurulduğu günden bu yana kamyonlar için özel ekipmanlar üreten firma, “kamyon yedek parçaları bizim uzmanlık alanımız” diyerek en iyi fiyat, performans garantisiyle birçok Avrupalı ​​tedarikçiyle çalışıyor. Türkiye’deki üreticilerden kamyon yedek parçaları isteyen firma, ilgili kişilerden ürün stok durumu ve fiyatları içeren bir katalog bekliyor.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen kamyon yedek parça üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Türkiye, Rusya’nın tedarikçi listesinde üst sıralarda

Türkiye, Rusya’nın başlıca tedarikçiler listesinde 9,34 milyar dolar ile 3’üncü sırada yer alıyor. Bunu 15,52 milyar dolar ile 2’nci sırada Almanya ve 76,12 milyar dolar ile birinci sırada Çin takip ediyor.