Rusya, makine ekipmanları ithal edecek

Türkiye'nin önde gelen B2B platformu TurkishExporter, her gün onlarca alım ilanı yayınlıyor. Bu ilanları takip eden Türk ihracatçıları, uluslararası pazarlarda daha fazla fırsat yakalıyorlar. Bugün de bu fırsatlardan yalnızca biri Rusya’dan geldi. Metal işlemeye yönelik alet ve ekipman tedariği yapan Rus firma, Türkiye’den makine ekipmanları almak istediğini yazdı. Metal kesme aletleri ve makine ekipmanları tedarikçisi olan Rus firma, oldukça geniş ürün yelpazesine sahip. Müşterisinin istediği ürün gruplarına ilan detaylarında yer veren Rus ithalatçı firma ile iletişime geçmek isteyen Türk ithalatçılar, Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Rusya pazar araştırması

Rusya'ya yönelik ihracat fırsatlarını değerlendirmek isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticari bilgi kaynağı ortaya çıktı: "Forie Databank". Bu özel kaynak, ihracatçılara Rusya'da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve mağaza şirketlerine erişim sağlama olanağı sunuyor. Siz de sektörünüz ne olursa olsun, Rusya pazarına dair bilgilere şu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Eğer üretim veya ihracatınızla ilgili sektöre ait veriler "Forie Databank" içerisinde henüz mevcut değilse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilciniz ile iletişime geçerek bu bilgilere erişim talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de ayrıca talep edebilirsiniz.