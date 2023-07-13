Rusya marketleri için motor yağı alım talebi

Rusya-Moskova’da faaliyet gösteren ve önemli Rus marketleri zincirlerine ürün temin eden ithalat ve ihracat firması, TurkishExporter üyesi firmalar için alım talebi yayınladı.

Firmanın yayınladığı talep duyurusu şu şekilde: " Moskova da faaliyet gösteren firmamıza Rusya’nın market zincirlerinde ( LENTA, ASHAN, MAGNIT) satılmak üzere motor yağı alımı yapılacaktır. İlgili firmaların prezantasyon ve fiyat tekliflerini bekliyoruz. Lütfen tekliflerinizi e-posta ve WhatsApp’tan gönderiniz."

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1 trilyonluk dev ihracat

Dünya Ticaret Örgütü’nün yayınladığı verilere göre 2022 yılında dünya genelinde toplam 1 trilyonluk petrol ve bitümenli minerallerden elde edilen yağ ticareti gerçekleşti. Söz konusu sektörde ihracat birincisi 135 milyon dolarla ABD olarak kayda geçti.

Türkiye, sektöre ait ihracat listesinde 13 milyar dolarla 23. Sırada yerini aldı. 2022 yılında en başarılı olan sektör pazarı 1,3 milyar dolarla Hollanda oldu.

Türkiye zirvede

Küresel ölçekte başarılı bir pazara sahip olan petrol ve bitümenli mineraller sektöründe Rusya 1,2 milyar dolarlık ihracatla yılı kapattı. Türkiye, Rusya’nın sektörel bazda hazırlanan ihracat listesinde 288 milyon dolarla zirveye oturmayı başardı.