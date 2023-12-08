Rusya, otomotiv yedek parça tedarikçisi arıyor

Türkiye’nin güçlü ihracat kanadı olan otomotiv ve içinde yer alan oto yedek parça tüm dünyada en hareketli ve yoğun talep gören sektörler arasında yer alıyor. Sektörün hareketliliği düşünüldüğünde ise otomotiv ürünlerinin e-ihracat için uygunluğu göze çarpıyor. Ayrıca bu sektör en fazla ihracat yapan sektör olarak da zirvedeki yerini koruyor.

Bu kapsamda ihracattaki başarısını koruyan bu sektörden Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bugün bir ithalat talebi daha geldi. Otomotiv yedek parça sektöründe Rusya’da faaliyet gösteren bir firma yayınladığı taleple, Türkiye’den otomobil yedek parça satın alacağını belirtti.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Rus firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen kamyon yedek parça üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Otomotiv sektöründeki üreticiler için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin otomotiv sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde otomotiv sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.