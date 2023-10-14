Rusya, Türkiye’den limon satın almak istiyor

Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya’dan bir alım ilanı bugün B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Ayçiçek yağı, meyve suları ve limonata ürün gruplarının yanı sıra nakliye hizmeti de veren Rusya merkezli firma, ilanlarında Türkiye’den limon ithal etmek istediğini yazdı.

İlanlarını Türkçe yazan Rus firmanın yetkilisi, “Türkiye'den Rusya'ya sebze ve meyve ithalatı yapmakla ilgileniyorum. Bu durumda limonla ilgileniyoruz. Türkiye'de limon fiyatlarını öğrenebilir misiniz?” dedi. TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

Türkiye 3'üncü sırada

194,39 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Rusya’nın başlıca tedarikçileri sırasıyla 76,12 milyar dolar ile Çin ve 15,52 milyar dolar ile Almanya. Türkiye, Rusya’nın ithalatçı ülkeler listesinde 9,34 milyar dolar ile 3.sırada.

GTİP Kodu 080550 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 080550 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 080550- Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). Bir üst kategorisi GTİP Kodu: 0805- Turunçgiller (taze veya kurutulmuş).