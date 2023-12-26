Rusya, Türkiye’den sığır jelatini talep ediyor

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Her gün Rusya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için ise gelen yeni fırsatlar platformda yayınlanmaya devam ediyor. Bugün de 20 yılı aşkın süredir Rusya’nın gıda malzemeleri ithalatçılarından olan Rus bir firma, Türkiye’den sığır jelatini ithal edeceğini B2B E-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla duyurdu.

İthalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen gıda üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Gıda ithalatçısı şirketler Listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.