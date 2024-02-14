Rusya’ya ihracat fırsatı: “Protein bar üretim hattı”

Rusya’da 16 yılı aşkın bir süredir satış, dağıtım ve ürün yeniliği sağlayarak ambalajlı gıda danışmanlığı yapan ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den protein bar üretim hattı ithal edeceğini belirtti.

Rus firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Makine üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin 84 GTIP kodundaki makine sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde makine sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.