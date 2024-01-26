Rusya’ya ihracat kapısı açıldı: Plastik hammadde talep ediliyor!

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor. Her gün Rusya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için ise gelen yeni fırsatlar platformda yayınlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye’den plastik hammadde satın alacağını belirten bir Rus firma TurkishExporter’da Türkçe yayınladığı ilanda şu sözleri kullandı: “Biz kompozit malzeme ürünleri üreticisiyiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nden malzeme tedarikçileri arıyoruz. Termal vakum kalıplama ürünleri için çeşitli ABS plastikleri. Fiberglas ürünlerinin üretimi için reçineler ve jelkotlar, ayırma bileşimleri vb.”

Rus firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Plastik ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin plastik sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde plastik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.