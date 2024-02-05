Sanayiciler yeni yılda ihracatta ivmelenme bekliyor

Eskişehir Sanayi Odası tarafından işletmelerin mevcut ekonomik koşullar altında ihracata ilişkin beklenti ve öngörülerinin tespiti için hazırlanan ‘İhracat Etki Anketi’nin sonuçları açıklandı.

Toplamda 244 işletmenin katılım sağladığı ankette döviz kurları, faiz oranları ve enflasyon gibi faktörlerin ihracat performansına olan etkisi işletmelerin bakış açısıyla değerlendirildi. Anket sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir’in toplam ihracatının 2023 yılında 4,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini gördük.

Pandemi ve hemen ardından ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında tedarik zincirinde ve hammadde konusunda yaşanan sıkıntıların hafiflemesiyle birlikte ihracatta tekrar bir ivmelenme bekliyoruz. İhracat ve ihracata bağlı olarak yatırım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda finansmana erişimin daha kolay ve hızlı olmasını talep ediyoruz” dedi.

Döviz kurları ihracata doğrudan etki ediyor

Gerçekleştirilen ankette kur, faiz ve enflasyon gibi ekonomik parametrelerin dış ticaret dinamiklerini ne ölçüde etkilediğinin saptanmaya çalışıldığını söyleyen Kesikbaş, “Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ihracat fiyatlarını etkiliyor. Döviz kurunun yükselmesi bir taraftan üretim maliyetlerini artırırken, diğer taraftan ihracat yapan firmalar için ihracat fiyatlarını uluslararası piyasalarda rekabetçi hale getiriyor.

Birbiriyle çelişen bu karmaşık durum içerisinde ihracatı artıran bir etki de oluşuyor. Bununla birlikte ankette görüyoruz ki işletmeler yurtdışı pazarlarda daralma hissetmekte ve belirli bir seviyeden sonra başta döviz kuru olmak üzere ekonomik göstergelerin istikrarlı bir seyre geçmesini bekleniyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın tesis edilmesi en büyük talebimiz” açıklamasında bulundu.

Enflasyonla mücadelenin sancılarını hissedebiliriz

Orta Vadeli Planı (OVP) önemsediklerinin de altını çizen Kesikbaş, “İçinde bulunduğumuz 2024 yılının özellikle sanayiciler için çok kolay geçmeyeceğini tahmin ediyoruz. Orta Vadeli Programda yer alan yapısal politikaların ne derecede uygulanabildiğinin önem kazanacağı bir yıl olacak.

Önümüzdeki seçim sürecinde bu plana ne kadar sadık kalınabilecek test edeceğiz. Yapmış olduğumuz ankette de kur – faiz – enflasyon oranlarının ihracata olası etkileri üzerine duruldu. Sorulara verilen cevaplar Orta Vadeli Plan’da 2024 yılı için öngörülen oranlara paralel şekilde ortaya çıktı. Yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 50 sınırında, faiz beklentisi yüzde 30-40 bandında ve dolar kuru beklentisi 40-45 TL aralığında oldu” dedi.

Finansman ihtiyacının arttığı bir yıl olacak

Ankete verilen cevapların 2024 yılının işletmeler için nasıl geçeceği konusunda da işaretler verdiğini ifade eden Kesikbaş, “Dışarıdan finansman ihtiyacının arttığı bir dönemde işleme alınan sıkı para politikası Türkiye’yi negatif etkileyebilecektir. Enflasyonla mücadele edilen bir dönemde paranın muslukları elbette sıkılacak. İşletmelerimizin finansmana erişiminde ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.