Senegal firması, konveyör alanında distribütörlük arıyor

Senegal, Batı Afrika'da ticaret açısından stratejik bir konuma sahip bir ülke. Hızla sanayileşmek için yerli ve yabancı yatırımları teşvik eden ülkede özellikle enerji, tarım, telekomünikasyon, turizm ve altyapı gibi sektörlerde yabancı yatırımcılara ve ihracat şirketleri fırsatlar sunuyor.

Senegal'den iş/ihracat fırsatı

Endüstriyel parçalar alanında distribütörü olduğunu yazan Senegalli ithalatçı; Türkiye’den konveyör bantları ve aksesuarları tedarikçileri aradığını yanı sıra ise hidrolik hortumlar; yataklar vb. ürünler aldığını bildiriyor.

Bu önemli ihracat fırsatına erişmek için başvurun.