Senegal, Türkiye’den su filtresi talep ediyor

Senegal’de Türk firmalarının yatırımları ve üstlendikleri projeler 1,2 milyar doları geçmişken, ülkenin 2035 yılı hedefleri çerçevesinde hazırladığı Yükselen Senegal Planı ve ülkenin kamu yatırımlarına ayırdığı yüksek pay ile Türk şirketlerine önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bugün ise Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platform TurkishExporter, Senegal’den gelen bir ithalat ilanını duyurdu. Bu kapsamda madenli suyun daha düşük maliyetle, pratik koşullarda tüketilmesini ve içme suyuna erişimin kolaylaştırılmasını sağlayan Senegalli bir firma, Türkiye’den su filtreleri satın alacağını belirtti.

Bıraktığı taleple İlgili üreticilerle iletişime geçecek olan Senegalli ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.