Senegal’e ihracat fırsatı: “Elektrik kablosu”

Senegal’de Türk firmalarının yatırımları ve üstlendikleri projeler 1,2 milyar doları geçmişken, ülkenin 2035 yılı hedefleri çerçevesinde hazırladığı Yükselen Senegal Planı ve ülkenin kamu yatırımlarına ayırdığı yüksek pay, Türk şirketlerine önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bugün ise Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platform TurkishExporter, Senegal’den gelen bir ithalat ilanını kullanıcılarına sundu. Bu kapsamda endüstriyel ekipman satışında devleşen Senegalli bir firma, Türkiye’den elektrik kabloları ithal edeceğini belirtti.

Senegal’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Elektrik malzemesi üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de elektrik malzemeleri üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie DataBank”ı ziyaret etmelisiniz.

Bu kaynak, binlerce elektrik malzemeleri ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Bu ihracat pazar araştırması veri kaynağı yayınında elektrik malzemesi tedarikçileri, elektrik malzemesi toptancıları ve ithalatçı firmaları kolayca bulabileceksiniz.