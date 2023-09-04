Seyşeller, güzellik ve kişisel bakım ürünleri ithal edecek

Seyşeller, Hint Okyanusu'nun kalbinde yer alarak stratejik bir konuma sahiptir. Bu güzel adalar ülkesi, ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm ve balıkçılık gibi önemli sektörlere ev sahipliği yapmaktadır. Seyşeller'in bu coğrafi avantajı, uluslararası ticarette dikkate değer bir oyuncu haline gelmesine katkıda bulunmaktadır.

Bu cennet adadan bugün TurkishExporter’a gelen bir ihracat fırsatı ise vücut boyama sanatçısı ve profesyonel saç ve makyaj tasarımcısı, Türkiye'den güzellik ve kişisel bakım ürünleri malzemeleri tedarik etmek istiyor.

İlk kez Forie mobil ihracat uygulamasını kullanacak firmalar bu ilanda yer alan iletişim bilgilerine demo talep ederek ulaşabilir.