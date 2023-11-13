Sırbistan, çelik ve alüminyum boru ithal edecek

Türkiye ve Sırbistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, ticaretin kolaylaştırılması ve yatırımların korunması açısından önemli bir rol oynuyor.

Türk üreticilerin yeni pazarlara açılması ve Avrupa’ya erişimi için de oldukça önemli bir konumda olan Sırbistan, Türkiye ile iş birliklerini de arttırmayı hedefliyor.

Bugün Türkiye’deki ihracatçılar için önemli bir potansiyel olan Sırbistan’dan bir ithalat talebi geldi. Metal işleme alanında hizmet veren firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkıshExporter’a bıraktığı ilanla çelik ve alüminyum boru ithal edeceklerini duyurdu.

Satın alacakları boruların uzunluk ve özelliklerini ayrıntılı bir şekilde yazan şirketle iletişime geçmek isteyen üreticiler Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.