Sırbistan firması, sürpriz yumurta ithal edecek

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticari ilişkiler, her geçen gün daha da güçleniyor. Sırbistan'ın ithalatta en çok tercih ettiği ülke sıralamasında Türkiye, 6. sırada yer alıyor. Özellikle Sırbistan'ın Türkiye ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları, Türk ihracatçıları için önemli fırsatlar sunuyor.

Bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’da Sırbistan’daki gıda alanında tedarikçilik hizmetleri veren firmanın, Türkiye'den sürpriz yumurta alacağı paylaşıldı. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’de basic/demo hesap sahibi olmanız gerekiyor. Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki ithalatçının iletişim bilgilerine erişebiliyorlar.