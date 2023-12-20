Sırbistan, kuru maya ithal edecek

Sırbistan, düşük operasyonel maliyetleri ve Serbest Ticaret anlaşmasının avantajlarıyla, Türkiye’ye benzersiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk ihracatçılar için önemli bir potansiyel olan ve iş birliği fırsatları açısından dikkat çeken bir ülke olarak öne çıkan Sırbistan’dan Türk gıda üreticilerine ihracat kapısı aralandı.

Buna göre Sırbistan gıda sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla, Türkiye’den kuru maya ithal edeceğini belirtti.

Sırbistan pazarını hemen keşfedin!

Sırbistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Sırbistan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Sırbistan 2025’e hazırlanıyor

Sırbistan'ın 63,50 milyar dolarlık gayri safi milli hasılası ve kişi başına düşen 22,72 bin dolarlık milli geliri, ekonomik potansiyelini yansıtırken ülkenin toplam ihracatı 28,57 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'ye olan ihracatı ise 598,1 milyon dolar düzeyinde.

Sırbistan'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla; Almanya, İtalya, Bosna Hersek, Macaristan ve Romanya olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde en fazla ithalat yapılan ülkeler arasında ise Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Rusya, İtalya, Macaristan ve Türkiye dikkat çekiyor. Sırbistan 2025 vizyonu ile işgücü başta olmak üzere gücünü arttırmak istiyor.