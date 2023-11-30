Sırbistan, Türkiye'den IML etiket üreten matbaa firmaları arıyor

“Kalıp içi etiketleme” anlamına gelen “in mould labelling” kelimelerinin ilk harflerin birleştirilmesiyle türetilmiş olan “IML”; baskıda kullanılacak etiketin enjeksiyon kalıbının içerisinde plastik ambalaja gömüldüğü ve her geçen gün daha fazla işletmenin tercih ettiği bir etiketleme tekniğidir.

Bugün bu etiketleme tekniğini kullanmak için Türk matbaa firmalarına Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter aracılığıyla talepte bulunan Sırp firma, IML etiket üreten üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor. Sırbistan’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirecek olan üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Sırbistan pazarını hemen keşfedin!

Sırbistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Sırbistan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.