Sırbistan, Türkiye’den yatak almak istiyor

39,7 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 63. büyük ithalat ülkesi olan Sırbistan, Türkiye’den 2,12 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Sırbistan’ın ithalatında 6. sırada olan Türkiye, hızlı bir şekilde 2 basamak yukarıya yükselip Macaristan ve İtalya’nın önüne geçebilir.

TurkishExporter’da sıklıkla ihracat talebi yayınladığımı bir ülke olan Sırbistan’dan bu kez de bir e-ticaret mağazasından yatak alım talebi geldi. İyi bir ihracat şirketi ile çalışma istediklerini yazan bu ithalatçı firma ile farklı sektörden ihracatçıların da görüşebileceği bir sağlam bir müşteri portföyüne sahip.

Forie’de yurt dış ticaret talepleri bölümünde özetini görebileceğiniz bu ilandaki şirketle görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.