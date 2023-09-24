Sırp firma, metal işleme makineleri alacak

Geniş ürün yelpazeleriyle hem iç hem global pazarda ver olan Sırp firma, Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bıraktı. Ürünlerinin Çek Cumhuriyeti ve AB üyesi ülkelerde kullanıldığını söyleyen firma, ilanında metal işleme makine ürünlerinden olan zımbalara, makaslara, preslere, çelik ve CNC makinelere ihtiyaçları olduğunu ve bu ürün gruplarından ithalat gerçekleştireceklerini yazdı. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Sırbistan ihracat pazar araştırması

Sırbistan’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Sektör fark etmeksizin hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde Sırbistan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Üretim veya ihracat yaptığınız sektörde henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bilgileri isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.