Sri Lanka, kurutulmuş meyve ithal edecek

Türkiye’ye deki ihracatçı firmalara her gün milyonlarca dolarlık ihracat fırsatı paylaşan e-ihracat platformu TurkishExporter, Hint Okyanusu’nda bir ada ülkesi olan Sri Lanka’dan bir alım ilanı yayınladı.



Sri Lanka’da tropik meyve ve sebze sektöründe ithalat hizmeti sunan firma, Türkiye’den kurutulmuş hurma, armut ve erik almak istediğini bildirdi.

Türkiye’den ürün satın almak üzere çalışacağı bir partner arayan bu şirkete cevap vermek ve iş birliği teklif etmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat uygulaması indirmiş olmak gerekiyor. Yayıncı kuruluş, ilk kez Forie uygulaması kullanacak Türk ambalaj firmalarına bu alım ilanı açmak üzere basic demo hakkı sağlayabiliyor. İlan özeti ve basic demo için bakınız.